Політика

11:12 15.01.2022

Блінкен заявив про готовність США і НАТО до продовження діалогу з Росією

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Блінкен заявив про готовність США і НАТО до продовження діалогу з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і Північноатлантичний альянс готові до продовження діалогу з РФ.

"США і НАТО готові до подальшого діалогу з Росією", - написав дипломат у Twitter.

Він зазначив, що йому "було приємно поговорити з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після засідання Ради НАТО-Росія цього тижня".

Слідом за повідомленням Блінкена у Twitter Держдеп поширив повідомлення про бесіду держсекретаря зі Столтенбергом, зазначивши, що сторони зв'язалися, "щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія-НАТО".

"Сполучені Штати та НАТО готові знову зустрітися з Росією, вони прихильні продовженню дипломатії та взаємного діалогу. США та їхні союзники по НАТО єдині у виборі дипломатичного шляху вперед і закликають РФ вжити негайних дій для деескалації її агресії проти України", - наголосив Держдеп.

Засідання ради відбулося 12 січня в Брюсселі.

Теги: #рф #блінкен #нато #сша
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