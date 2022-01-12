Порошенко у Брюсселі проводить міжнародні зустрічі на фоні концентрації російських військ на кордоні з Україною

П'ятий президент України, народний депутат та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко перебуває в Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, зокрема за лінією НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною та вторгнення росіян у Казахстан.

"Сьогодні лідер "Європейської солідарності" працює у Брюсселі, де проводить важливі міжнародні зустрічі, зокрема за лінією НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною та вторгнення росіян у Казахстан", - повідомляє прес-служба "Євросолідарності" у середу.

Зазначається, що Порошенко дуже вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва.

"Раджу Банковій не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження та прослуховування – ми інформуватимемо вас про кожен крок, який наближає додому… Я повертаюся 17 січня о 9:00", - заявив п'ятий президент.