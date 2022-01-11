Політика

10:45 11.01.2022

Учасники "нормандського формату" продовжать контакти на рівні радників для узгодження нового саміту лідерів "четвірки"

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Учасники "нормандського формату" продовжать контакти на рівні радників для узгодження нового саміту лідерів "четвірки"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, які відвідали Київ, безпекову ситуацію на Донбасі та подальше врегулювання конфлікту.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "нормандському форматі" на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в "нормандському форматі" дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – заявив Єрмак, повідомляє пресслужба президента України.

Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах "нормандського формату" на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

Єрмак наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".

Також Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн-учасниць "нормандського формату" докладну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з радниками привітав зусилля, які партнери України в "нормандському форматі" продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив він.

Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Теги: #нормандський_формат #єрмак
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