РФ не варто недооцінювати можливі важелі впливу на неї з боку США та їх союзників

Росії не варто недооцінювати силу можливих важелів впливу на неї, які є у США та їх союзників, заявив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас (із союзниками – ІФ)", - сказав він на брифінгу.

Так Прайс відповів на прохання журналіста прокоментувати слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що Москва закликає Вашингтон проявити максимальну відповідальність і припинити недооцінювати ризики можливого посилення конфронтації.

"Ми закликаємо США до максимальної відповідальності зараз. Ризики, пов'язані з можливим посиленням конфронтації, недооцінювати не можна", - сказав Рябков журналістам у Женеві за підсумками російсько-американських консультацій.