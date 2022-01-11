Політика

07:28 11.01.2022

РФ не варто недооцінювати можливі важелі впливу на неї з боку США та їх союзників

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РФ не варто недооцінювати можливі важелі впливу на неї з боку США та їх союзників

Росії не варто недооцінювати силу можливих важелів впливу на неї, які є у США та їх союзників, заявив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.

"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас (із союзниками – ІФ)", - сказав він на брифінгу.

Так Прайс відповів на прохання журналіста прокоментувати слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що Москва закликає Вашингтон проявити максимальну відповідальність і припинити недооцінювати ризики можливого посилення конфронтації.

"Ми закликаємо США до максимальної відповідальності зараз. Ризики, пов'язані з можливим посиленням конфронтації, недооцінювати не можна", - сказав Рябков журналістам у Женеві за підсумками російсько-американських консультацій.

 

 

Теги: #сша #думка #росія
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