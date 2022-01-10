Політика

18:55 10.01.2022

У комісії Україна-НАТО очікують комплексного пакету стримування РФ, зокрема санкцій – Стефанішина

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У комісії Україна-НАТО очікують комплексного пакету стримування РФ, зокрема санкцій – Стефанішина

Спільним завданням України та НАТО є деескалація на українсько-російському кордоні, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі з представниками Північноатлантичного альянсу.

"Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, зокрема болючі санкції", - написала Стефанішина у Twitter у понеділок увечері.

За її словами, під час зустрічі вона поінформувала партнерів із НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях. "Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в межах "мінського" чи "нормандського" форматів. Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні", - наголосила Стефанішина.

 

Теги: #стефанишина #нато
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