У комісії Україна-НАТО очікують комплексного пакету стримування РФ, зокрема санкцій – Стефанішина

Спільним завданням України та НАТО є деескалація на українсько-російському кордоні, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина за підсумками зустрічі з представниками Північноатлантичного альянсу.

"Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У комісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, зокрема болючі санкції", - написала Стефанішина у Twitter у понеділок увечері.

За її словами, під час зустрічі вона поінформувала партнерів із НАТО про напружену ситуацію з безпекою на місцях. "Росія намагається зрушити дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодного кроку до мирного врегулювання в межах "мінського" чи "нормандського" форматів. Наше спільне невідкладне завдання – забезпечити деескалацію на українсько-російському кордоні", - наголосила Стефанішина.