Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок у середу вирушить у Вашингтон, де однією з тем її переговорів з американською владою стануть відносини між Росією та Україною, повідомили в понеділок західні ЗМІ з посиланням на представника відомства.

Бербок під час першого офіційного візиту на посаді глави МЗС ФРН у США зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими американськими політиками.

Іншими темами для переговорів стануть майбутні контакти Заходу з Росією, клімат, зміцнення демократії, зовнішня політика, додав представник МЗС Німеччини.

У свою чергу офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу заявив, що цього тижня радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єенс Плетнер зустрінеться зі своїми колегами з Росії та Франції.