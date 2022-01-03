Політика

16:27 03.01.2022

Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

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Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок у середу вирушить у Вашингтон, де однією з тем її переговорів з американською владою стануть відносини між Росією та Україною, повідомили в понеділок західні ЗМІ з посиланням на представника відомства.

Бербок під час першого офіційного візиту на посаді глави МЗС ФРН у США зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими американськими політиками.

Іншими темами для переговорів стануть майбутні контакти Заходу з Росією, клімат, зміцнення демократії, зовнішня політика, додав представник МЗС Німеччини.

У свою чергу офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу заявив, що цього тижня радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єенс Плетнер зустрінеться зі своїми колегами з Росії та Франції.

Теги: #сша #німеччина #агресія_рф
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