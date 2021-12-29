Політика

12:09 29.12.2021

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

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45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

45,1% українців вважають президента України Володимира Зеленського розчаруванням року, тоді як 17,3% українців вважають його політиком року, свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, 8,1% опитаних вважають "політиком року" екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова, 8% - лідера партії "Євросолідарність" Петра Порошенка. Також у категорії "політик року" згадали лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко (4,4%), лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка (3,7%), екс-нардепа Євгена Мураєва (3,4%), лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка (1,8%), лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана (1,4%), народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука (1,2%), мера Києва Віталія Кличка (1,1%), шоумена Сергія Притулу (1%).

14,6% відповіли на прохання назвати політиків року "немає таких". 8,5% респондентів назвали розчаруванням року Порошенка, 3,2% - Медведчука, 3% - Разумкова, 1,5% - Тимошенко, 1,2% - нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"), 1,2% - нардепа Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), 1,1% - прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 1% - Віталія Кличка. 3% вважають розчаруванням року всіх представлених політиків.

Крім того, 8,5% опитаних назвали символом 2021 року - людиною року президента Зеленського. Також людиною року українці вважають Порошенка (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Ілона Маска (3%), Джо Байдена (2,7%).

Серед тих, кого назвали більше ніж 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), журналіст Дмитро Гордон (1,3%), Євген Мураєв (1,2%), боксер Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%). Для 11,3% респондентів таких "авторитетів" узагалі немає, 31,1% не змогли дати відповідь, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Теги: #політики #розчарування #опитування
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