Політика

19:23 24.12.2021

Кличко: Дії влади стосовно Порошенка шкодять державі

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Кличко: Дії влади стосовно Порошенка шкодять державі

Мер Києва, лідер політичної партії "УДАР" Віталій Кличко закликає владу припинити переслідування п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, оскільки "такі дії шкодять державі".

"Ті дії, які відбуваються на сьогодні стосовно п'ятого президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, такі дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України", - йдеться у заяві Кличка, оприлюдненій у п'ятницю на сайті партії "УДАР".

За його словами, справжній ворог України наразі відомий "і загрожує подальшою агресією".

Крім того, Кличко заявив, що Україна вже давно "перебуває в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи".

"На сьогодні, як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє. Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!" - підсумував він.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. Водночас у заяві "Євросолідарності" зазначено, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не "за сценарієм новорічних відосиків Зеленського". Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікували Порошенка, адвокати та їхня присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому до ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заяву "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлену депутатами, зареєстровано, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

 

Теги: #кличко #порошенко #заява
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