Порошенко про заяви Путіна: Незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

Лідер партії "Європейська Солідарність", екс-президент України Петро Порошенко вважає, що заяви Путіна це незавуальовані територіальні претензії та погрози Україні.

"Знову про "исконно русские территории", тепер вже і на Донбасі. Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?", – цитує прес-служба партії слова Порошенка.

Лідер партії зазначає – у Кремлі продовжують говорити про Україну, як Гітлер про Судети.

"Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу. Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів", – зазначає президент.

Порошенко також нагадав, що участь у військових та політичних союзах визначається суверенними державами та цими союзами точно без "параноїдальних страхів" сусідських держав.

"Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у "своїй столиці" має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї", - вважає Порошенко.

При цьому він зазначив, що "людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба".

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. У свою чергу у заяві "Євросолідарності" йдеться, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського. Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікувався Порошенко, адвокати та їх присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому у ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заява "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлена депутатами, зареєстрована, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.