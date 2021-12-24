Політика

07:50 24.12.2021

Порошенко про заяви Путіна: Незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

3 хв читати
Порошенко про заяви Путіна: Незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

Лідер партії "Європейська Солідарність", екс-президент України Петро Порошенко вважає, що заяви Путіна це незавуальовані територіальні претензії та погрози Україні.

"Знову про "исконно русские территории", тепер вже і на Донбасі. Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?", – цитує прес-служба партії слова Порошенка.

Лідер партії зазначає – у Кремлі продовжують говорити про Україну, як Гітлер про Судети.

"Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу. Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів", – зазначає президент.

Порошенко також нагадав, що участь у військових та політичних союзах визначається суверенними державами та цими союзами точно без "параноїдальних страхів" сусідських держав.

"Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у "своїй столиці" має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї", - вважає Порошенко.

При цьому він зазначив, що "людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба".

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, ДБР повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто воно було надіслано за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що підозра Порошенку є незаконною, не має жодних правових підстав. У свою чергу у заяві "Євросолідарності" йдеться, що Порошенко повернеться в Україну, але за власним графіком, а не за сценарієм новорічних відео Зеленського. Сам Порошенко заявив, що повернеться із закордонного відрядження у першій половині січня 2022 року.

23 грудня до ДБР прийшли захисники Порошенка, проте радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що "очікувався Порошенко, адвокати та їх присутність не передбачалися". Говорячи про те, чому у ДБР не пустили народних депутатів від "Європейської солідарності", вона пояснила: "У зв'язку з тимчасовими карантинними обмеженнями запропонували варіант скористатися поштовою скринькою для фіксації звернень".

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що заява "про скоєння злочину президентом України Володимиром Зеленським у зв'язку зі знищенням енергетичної незалежності України", підготовлена депутатами, зареєстрована, а недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР належним чином зафіксовано як порушення.

 

 

 

Теги: #порошенко #путін
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 23.12.2021
До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

До ДБР не впустили адвокатів Порошенка, бо ті прийшли без підзахисного

16:57 23.12.2021
Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

15:44 23.12.2021
Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

Путін заявив, що Італія могла б стати посередником у переговорах РФ-НАТО щодо гарантій безпеки

14:49 23.12.2021
Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

Верховний Суд викликає президента як відповідача на засідання за позовом Порошенка на 28 лютого

14:33 23.12.2021
Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

14:26 23.12.2021
Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

13:43 23.12.2021
Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

Путін запропонував шукати у Києві причину рекордного зростання цін у Європі

12:47 23.12.2021
Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

Київ, можливо, готує нову військову операцію проти Донбасу, заявляє Путін

11:49 23.12.2021
ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

ДБР проаналізує неявку Порошенка в бюро в четвер для проведення процесуальних дій і ухвалить рішення - радник із комунікацій

10:52 23.12.2021
Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Адвокати Порошенка прибули до ДБР для "діалогу з процесуальними опонентами"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

Понад половина українців вважають Ізраїль дружньою країною – посол Ізраїлю Бродський

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Посольство Канади: Важливо, щоб розслідування справи щодо Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості й законності

ОСТАННЄ

МЗС України надіслало РФ ноту протесту у зв'язку з незаконним відправленням чергового "гумконвою" в ОРДЛО

Уряд України пропонує формувати кандидатський та кадровий резерв держслужбовців

Понад половина українців вважають Ізраїль дружньою країною – посол Ізраїлю Бродський

"Голос" планує у 2022 році домагатися правди у справі "вагнерівців" і створення сприятливої податкової системи

Нардепи від "Євросолідарності" звернулися до правоохоронних органів із заявою про держзраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням

Посольство Канади: Важливо, щоб розслідування справи щодо Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості й законності

Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України - Кабмін ФРН

Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА