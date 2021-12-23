Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

Депутати Європейського парламенту оприлюднили заяву щодо підозри екс-президента України Петра Порошенка в держзраді та фінансуванні тероризму, в якій закликали українську владу утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, як за часів Януковича.

"Ми рішуче закликаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично вмотивованого переслідування і уникати навіть натяків на повернення до відомих у минулому практик вибіркового правосуддя і політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції і, зокрема, перебуває у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, що має сприяти безперечному застосуванню верховенства права без сумнівів щодо політичного впливу", - йдеться в заяві, оприлюдненій у четвер.

Автори заяви висловлюють сподівання на те, що українські правоохоронні органи зокрема Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора, "не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої влади шляхом висунення обвинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму".

"Ми очікуємо належного процесу й незалежності, неупередженості судової влади, справедливості та прозорості судових процедур", - пишуть євродепутати.

Вони зазначають, що будь-які політичні розбіжності мають вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя. "Ми закликаємо українську владу реалізувати європейський вибір України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", - йдеться в документі.

У Європарламенті також зазначають, що всі українці повинні об'єднатися в умовах скупчення російських військових на українських кордонах і агресивних заяв керівництва РФ проти України.

"Ми продовжуємо твердо стояти на підтримці України та її народу на основі солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад", - наголошують парламентарії.

Документ підписали шість євродепутатів із Литви, Польщі та Німеччини, його направлено на розгляд генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції Денису Малюсьці, главі Офісу президента Андрію Єрмаку, голові комітету Верховної Ради з питань інтеграції в ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе та співголові комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.