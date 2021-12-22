"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

Ключовими завданнями партії "Європейська солідарність" як опозиційної фракції у Верховній Раді 2022 року буде протидія будь-яким спробам обмежити демократію та свободу слова в Україні, а також боротьба за збереження міжнародних санкцій проти РФ через збройний конфлікт на Донбасі та окупації частини української території, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Європейська солідарність" також має намір зупинити загрозу виникнення авторитаризму в Україні. Усі ці справи, абсолютно брудні та фейкові, проти лідера опозиції Петра Порошенка, проти нашої політичної команди загалом – вони не "додають" не лише команді Зеленського, а й країні. Такі дії відкидають нас назад у часи Януковича й роблять Зеленського "нерукостискальним" у всьому цивілізованому світі, чого він поки що не розуміє", - зазначила Геращенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила на тому, що, незважаючи на перебування в жорсткій опозиції до нинішньої влади, "Європейська солідарність" ніколи не перейде в опозицію до українського народу, тому фракція готова і надалі підтримувати ухвалення рішень, які "працюють на Україну, навіть якщо вони – авторства Зеленського".

"Наприклад, після того, як Конституційний Суд скасував законодавство про декларування, наша фракція одразу ж подала законопроекти, які відновлювали його. Але, як завжди, усе, що пропонує "Європейська солідарність", не може бути прийнято, і Зеленський вніс відповідний законопроект свого авторства, який ми підтримали. Те саме стосується й "банківського" закону, земельної реформи, законопроекту про НБУ - їх змогли ухвалити виключно завдяки "Європейській солідарності", тому що "слуги" не давали за це 226 голосів", - уточнила співголова фракції.

Водночас головним викликом для України політик назвала ситуацію, пов'язану з безпекою на державному кордоні, тому "Європейська солідарність" на своєму рівні продовжить "боротьбу за Україну, за збереження санкцій проти режиму Путіна, антипутінської коаліції" та здійснення відповідної діяльності на всіх міжнародних майданчиках, щоб "доносити правду про окуповані Крим та Донбас".

"Ми підтримуємо "Кримську платформу", але вважаємо, що вона має працювати не раз на рік, а в міжсамітний період активно просувати інформацію щодо агресії та окупації Криму", – сказала Геращенко.

Вона також звернула увагу на те, що за минулі два з половиною роки каденції Верховної Ради IX скликання "Європейська солідарність" внесла до парламенту понад 700 законопроектів і проектів постанов, але "більшість не включає ці ініціативи до порядку денного, зокрема навіть щодо створення тимчасових слідчих комісій, які є інструментом опозиції.

Крім того, співголова фракції назвала 2021 роком "похороном монобільшості, якої в українському парламенті більше не існує". "Робота Верховної Ради протягом останніх тижнів грудня показала, що жоден законопроект не було ухвалено 226 голосами "слуг народу". Те, що групи "Довіра" і "За майбутнє" подають їм руку допомоги, думаю, відбувається не просто так, а на тлі дуже серйозних лобістських тем, бюджетних "хотєлок". Тобто уряд Зеленського працює фактично в умовах відсутності монобільшості", - додала Геращенко.