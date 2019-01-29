Україні потрібен мир із Росією, заявив президент країни Петро Порошенко.

"Звичайно, потрібен мир із Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни, і на цій болючій емоції невтомно грає не лише російська пропаганда, а й її підбріхувачі всередині України. Звичайно, що тема війни і миру - одна з головних на виборах, оскільки народ обиратиме не лише президента, а й верховного головнокомандувача", - сказав П.Порошенко на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у вівторок у Києві.