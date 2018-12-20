ВР направила антирейдерський законопроект на повторне друге голосування

Верховна Рада України направила на повторне друге голосування антирейдерський законопроект №8121 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

"За" проголосували 235 депутатів. Для ухвалення закону в цілому на цьому засіданні депутатам забракло голосів.

Як повідомлялося, законопроект пропонує передбачити низку запобіжників, які унеможливили б неправомірне заволодіння землями, використовуваними сільськогосподарськими підприємствами, а також запобігли б захопленню майна та привласненню корпоративних прав цих підприємств.