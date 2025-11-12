У Києві заявляють: Цьогорічні мирні переговори з РФ наразі припинені через відсутність абиякого прогресу

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця завив, що цьогорічні мирні переговори з Росією завершилися без особливого прогресу, тож їх було припинено, пише британська The Times.

За словами заступника міністра закордонних справ, з літа триває боротьба за те, щоб міжнародні партнери України вжили більш рішучих заходів, аби змусити Путіна зустрітися із Зеленським віч-на-віч.

На переговорах у Стамбулі, які відбулися 16 травня, 2 червня та 23 липня, росіяни прийшли з досьє на кожного члена української делегації, сказав Кислиця в інтерв'ю виданню.

"Вони дуже добре знають біографію кожного з нас і іноді дійсно роблять провокаційні і досить неприємні зауваження", – сказав він, додавши, що такий підхід був розроблений для того, щоб відволікти увагу і розлютити українських делегатів, щоб потім звинуватити їх у зриві переговорів.

Президент Путін обрав своїм головним переговірником Володимира Мединського, історика, який розпочав переговори з лекції, в якій викривив історію України та Росії, зробивши висновок, що "ми, росіяни, вбиваємо росіян", – згадав Кислиця.

"Вони заперечують вашу ідентичність, вашу національність", – сказав дипломат. "Але ми знали, що вони так зроблять, і я пам'ятаю, що на попередній нараді ми домовилися між собою, що дамо їм говорити скільки завгодно. Ми не будемо вступати в дискусію про автентичність історичних свідчень. Потім ми перейдемо безпосередньо до нашого порядку денного", - додав він.

За його словами, росіяни неодноразово ігнорували всі інші спроби обговорити суть питання, зазначив дипломат. Натомість вони пропонували створити групи в Whatsapp, робочі групи та інші механізми, за допомогою яких вони могли б ввести американців в оману, змусивши їх повірити, що переговори просуваються.

"Ви повинні викласти свої аргументи на стіл, тоді інша сторона також викладе свої аргументи. Потім ви намагаєтеся з'ясувати, де є спільна основа? Що є сірою зоною? Де є аргументи, які є абсолютно неприйнятними? Ми ніколи не досягали цієї точки", - сказав Кислиця.

Кислиця також зауважив, що росіяни відмовлялися розглядати будь-яке перемир'я, поки він не запитав їх, що вони розуміють під цим словом. Єдине перемир'я, на яке погодилася російська делегація, було двогодинне перемир'я для збору загиблих.