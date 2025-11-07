Інтерфакс-Україна
Політика
15:58 07.11.2025

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк зазначає, що розмови про вибори в Україні точаться з першого року повномасштабного вторгнення, але вони деморалізують їх учасників.

"Зараз думати про вибори безвідповідально не лише по відношенню до країни, але щодо власної політичної кар'єри, кого би це не стосувалося. Істерія про проведення виборів триває всі роки повномасштабної війни. Перші дискусії всередині українського парламенту про їхнє проведення почалися ще у 2022 році, це був травень. Я тоді казав: хлопці, ви з'їхали з глузду? Але домінувало переконання, що перемога завтра… Все це триває і зараз", - сказав Яценюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що вибори будуть в Україні лише після завершення війни на прийнятних умовах, а розмовами про них політики дестабілізують і деморалізують суспільство та політичний клас.

"Сьогодні на порядку денному - збереження української держави. Ось тоді у нас будуть вибори і ви отримаєте всі можливості розповісти, як ви боролися за Україну під час війни і боротиметеся після", - сказав Яценюк.

Він повідомив, що після каденції голови уряду не працює з електоральною українською аудиторією з точки зору виборів, але працює "для пояснення процесів, які відбуваються в Україні і світі", назвавши це "іншою формою політичної діяльності".

"У 2007 році я створив Київський безпековий форум, аналогію Мюнхенської безпекової конференції, знаючи, що настане час, коли без посади потрібно буде робити роботу. З того часу очолюю КБФ. Це не класична політична електоральна діяльність, в її основі зовнішньополітичний напрям. Статус колишнього прем'єра і всі посади, за винятком хіба президентської, ранг Надзвичайного повноважного посла України плюс велика кількість контактів за кордоном дають можливість доносити до західної аудиторії те, що потрібно сьогодні Україні в умовах війни", - розповів Яценюк.

