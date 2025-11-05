Інтерфакс-Україна
20:20 05.11.2025

Суд скасував домашній арешт керівника апарату КМДА Загуменного і відсторонення його від посади - КМДА

Київський апеляційний суд скасував відсторонення керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт. Про це Загуменний написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє сайт КМДА.

"Ці два дні були дуже складними, але важливими на шляху до відновлення справедливості. Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт, фактично визнавши незаконними відповідні рішення Голосіївського районного суду. Це перша важлива перемога, яка показує: звинувачення щодо мене в "незаконних відрядженнях" є абсурдними", - написав Дмитро Загуменний.

Він також повідомив, що і далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.

"Мені щиро прикро, що в найкритичніші для держави моменти, коли ми маємо бути єдиними, сильними, робити все для перемоги та підтримки Збройних Сил України, я і багато моїх колег змушені витрачати час на судові баталії й боротися з незаконними переслідуваннями та телеграмною люттю окремих керівників, які не здатні на інше, крім розповсюдження бруду", – наголосив Загуменний.

Раніше Дмитро Загуменний заявив, що справа проти нього носить політичний характер. Він назвав її спробою дискредитувати його через критику центральної влади та військової адміністрації Києва.

Як повідомлялося, з 2019 року проти представників столичної влади було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень, проведено понад 1200 обшуків та вручено більше 300 підозр. При цьому за цей же час було винесено лише 4 звинувачувальних вироки, які набрали законної сили.

