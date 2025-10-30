Інтерфакс-Україна
20:33 30.10.2025

У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе

У Нідерландах на виборах у парламент суспільство вибрало стабільність - Климпуш - Цинцадзе
На дострокових парламентських виборах у Нідерландах суспільство вибрало стабільність та європейські цінності, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність".

"Результати виборів у Нідерландах — це перемога розуму над радикалізмом. Голландське суспільство показало, що втомилося від гасел і вибрало відповідальність, стабільність та європейські цінності. Те, що саме центристська сила D-66 отримала шанс формувати уряд, — це гарантія збереження проєвропейського, проНАТОвського й проукраїнського курсу", сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами голови комітету, для України це добрий знак.

"Нідерланди залишаються на боці демократії, свободи й України — там, де стоїть Європа майбутнього", - зазначила народна депутатка.

Як повідомлялося, після підрахунку 99,7% на виборах до нідерландського парламенту дві партії - центристська партія Демократи 66 (D66) та ультраправа Партія свободи (PVV) набрали майже однакову кількість голосів та можуть отримати по 26 місць у парламенті.

Дострокові вибори у парламент Нідерландів відбулися 29 жовтня.

