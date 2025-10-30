Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

Фото: Pixabay

Після підрахунку 99,7% на виборах до Другої палати Генеральних штатів (нідерландського парламенту – ІФ-У) дві партії - ультраправа партія "Свободи" (PVV) та лівоцентристська партія Демократи 66 (D66) набрали майже однакову кількість голосів та можуть отримати 26 місць у парламенті, повідомляє нідерландська телерадіокомпанію (Nederlandse Omroep Stichting, NOS).

"Після підрахунку 99,7% голосів обидві партії набрали близько 1,7 млн голосів. Довгий час D66 лідирувала за кількістю голосів, але PVV випередила її, коли сьогодні вранці в Гельмонді було оголошено прогноз. Наразі партія Герта Вілдерса (PVV – ІФ-У) має на 1 984 голоси більше", - йдеться у повідомленні на сайті телерадіокомпанії.

Остаточна кількість голосів не матиме впливу на розподіл місць, але традиційно найбільша партія може взяти на себе ініціативу в переговорах про створення коаліції.

Як повідомляється, вплив на підрахування голосів має повільний підрахунок в Амстердамі та очікування на голоси виборців, які голосували за кордоном. Результати виявлення решти голосів будуть відомі не раніше ніж у понеділок ввечері.

"Близько 135 000 голландських експатів зареєструвалися як виборці, Гаага очікує отримати приблизно 90 000 бюлетенів. Більшість виборців за кордоном проживають у Німеччині (25 190), за ними йдуть Бельгія та Франція, але також очікується пошта з Нової Зеландії та Сінгапуру", - йдеться у повідомленні.

В Амстердамі також значна частина голосів ще не підрахована. Вчора ввечері вдалося обробити 80 відсотків бюлетенів, але потім робота, як і планувалося, була припинена до ранку.

Наразі підрахунок решти 86 500 бюлетенів відновлено, але речник муніципалітету очікує, що остаточні результати будуть оголошені лише у п’ятницю між 19:00 і 22:00. Речник не може сказати, чи будуть до того часу надходити оновлення з столиці.

Раніше повідомлялось, що початковий екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах показав незначну перевагу лівоцентристської партії D66 над ультраправою PVV, повідомила Euronews у середу. Ipsos зазначає, що за результатами екзит-полу D66 може отримати 27 місць у 150-місній Палаті представників, а 25 - дістанеться PVV.

"У голландській системі, де жодна партія не отримує абсолютної більшості, коаліції партій знадобиться 76 місць, щоб мати змогу сформувати уряд", - зазначає Euronews.

Джерело: https://nos.nl/artikel/2588517-krijgt-pvv-of-d66-de-meeste-stemmen-verkiezingsuitslag-gaat-nog-dagen-duren