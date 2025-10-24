Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

Фото: https://www.facebook.com

Нідерланди роблять все можливе для підтримки України, і голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї, заявив прем’єр-міністр країни Дік Схоф.

"І я хочу ще раз підкреслити це, тому що іноді люди забувають. Це не війна десь далеко, війна поруч. Сказавши це, я вважаю, що ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну, чого б це не коштувало, і що навіть у питанні про зброю дальньої дії голландський парламент погодився б – і, власне, погодився на підтримку відповідної пропозиції в голландському парламенті", - сказав він під час пресконференції лідерів Коаліції охочих у Лондоні.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Нідерланди вже надала більше EUR4 млрд на допомогу Україні.