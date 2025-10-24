Інтерфакс-Україна
Політика
20:58 24.10.2025

Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

1 хв читати
Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України
Фото: https://www.facebook.com

Нідерланди роблять все можливе для підтримки України, і голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї, заявив прем’єр-міністр країни Дік Схоф.

"І я хочу ще раз підкреслити це, тому що іноді люди забувають. Це не війна десь далеко, війна поруч. Сказавши це, я вважаю, що ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну, чого б це не коштувало, і що навіть у питанні про зброю дальньої дії голландський парламент погодився б – і, власне, погодився на підтримку відповідної пропозиції в голландському парламенті", - сказав він під час пресконференції лідерів Коаліції охочих у Лондоні.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Нідерланди вже надала більше EUR4 млрд на допомогу Україні.

Теги: #нідерланди #схоф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 15.10.2025
Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

13:10 12.10.2025
Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

Командувач ВМС анонсував передачу ще одного мисливця за мінами типу Alkmaar від Нідерландів

18:56 10.10.2025
Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони

Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони

18:14 08.10.2025
Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

07:06 07.10.2025
Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

21:44 06.10.2025
Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

19:37 06.10.2025
Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

16:37 06.10.2025
Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

16:07 06.10.2025
Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

15:28 06.10.2025
Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

Зеленський сподівається, що ЄС зможе прийняти практичне рішення щодо використання заморожених росактивів до кінця 2025 р.

Стармер: Британія збільшує програму, щоб надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

Санду призначила Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови

Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА