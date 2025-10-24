Стармер: Британія збільшує програму, щоб надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16602

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія планує надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення.

"Ми підтримуємо протиповітряну оборону в Україні, щоб оборонити цивільних, захистити інфраструктуру. Ми оголошуємо зараз також збільшення програми в Британії для того, щоб надати Україні 5 тис. нових ракет багатоцільового призначення. Це надає також робочі місця в Белфасті і інших і містах країни, і це зміцнює ППО країни на зиму. Ми будемо збільшувати тиск на Путіна у військовому розумінні, надаючи далекобійну зброю", - сказав він під час спілкування з пресою після зустрічі "Коаліції охочих" в Лондоні у п’ятницю.

Також британський прем’єр підкреслив, що "Коаліція охочих" і надалі працюватиме над гарантіями безпеки для України.

"Тепер настала пора визначити пріоритети, і ми далі працюватимемо над гарантіями безпеки. Це також змога розгортання багатонаціональних сил в Україні, коли надійде на це слушний час. Те, що станеться ближчими тижнями і місяцями, надзвичайно важливо для безпеки Великої Британії і всіх наших союзників у НАТО і поза ним", - сказав він.