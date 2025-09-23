Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє про складну фінансову ситуацію, в якій опинилася Україна під час війни і при тому значне зростання людських втрат РФ останнім часом, але при тому не бачить, що могло в цю війну в короткій перспективі зупинити.

В інтерв'ю американському Fox News на питання, чи закінчиться війна в Україні найближчим часом, він відповів: "Я не дуже в це вірю".

"Це не є хорошою новиною. І ми — коли думаємо про це таким чином, нам стає важко на серці", - додав Ердоган.

На питання, як ця війна може закінчитись і чи можливо, на його думку, укласти угоду між Україною та РФ, і чи можна так само завершити війну в Секторі Ґаза, президент Туреччини нагадав, що президент США Дональд Трамп обіцяв закінчити обидві війни, але вони тривають досі. "Це означає, що коли ми починаємо аналізувати проблему, доводиться платити ціну. Але якщо подивитися на обмін заручниками, то це було зроблено", - сказав Ердоган.

При цьому він відзначив, що РФ та Україна опинилися у важкій ситуації через війну. "Наразі, як ми знаємо, людські втрати України та Росії, якщо подивитися на це, людські втрати Росії зросли, серйозно зросли. А якщо подивитися на це з фінансової точки зору, ми бачимо, що Україна не може конкурувати з Росією економічно", - сказав президент Туреччини.

Ердоган при цьому відзначив, що Європа надає Україні економічну допомогу, але "не думає, що буде надавати її вічно". Зараз ця підтримка не надається, і Україна страждає від цього. Ми сподіваємося, що ця підтримка буде продовжуватися. Водночас, я не знаю, як довго Сполучені Штати надаватимуть цю підтримку. Я не можу цього оцінити", - додав він.

Президент Туреччини заявив, що має "дуже важливі відносини як з Росією, так і з Україною" і "ніколи не хоче віддалятися від цих країн".

"Ми завжди дотримувалися мирного процесу як з Росією, так і з Україною. Ми ніколи не хотіли, щоб така війна відбулася, але, на жаль, ця війна закінчилася смертю мільйонів людей. Росія зазнала дуже серйозних втрат. Україна також зазнала дуже серйозних втрат, як людських, так і фінансових", - сказав Ердоган.

"Наші відносини з Володимиром Путіним були хорошими з самого початку. Ці відносини з паном Путіним не означали, що ми мали погані відносини з паном Зеленським. Як і з Зеленським, так і з попередніми президентами України ми завжди мали добрі стосунки. І ці стосунки, як і наші стосунки з Росією, наші стосунки з Україною, були зразком добрих стосунків із країнами. Саме це ми й розвивали", - додав він.

На питання, як, на його думку, НАТО має реагувати на вторгнення російських військових літаків і безпілотників у повітряний простір Польщі, Естонії та інших країн-членів НАТО, президент Туреччини запропонував "скористатися моделлю Туреччини".

"Я вважаю, що НАТО має використовувати модель, яку ми застосовуємо як до Росії, так і до України. У цих країнах ми працювали над моделлю миру, і я вважаю, що їм буде корисно її використовувати", - сказав Ергодан.