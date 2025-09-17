Інтерфакс-Україна
16:57 17.09.2025

Нардеп Федієнко: На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе

Нардеп Федієнко: На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе

Питання проведення виборів в України обговорювалося під час зустрічі президента України з парламентською фракцією "Слуга народу", однак у нинішніх умовах війни провести їх неможливо, повідомив народний депутат України від цієї фракції Олександр Федієнко.

"Вибори взагалі не обговорюються. Вчора була зустріч з президентом України. Про це вже написали всі. Звісно, це питання піднімалося там. І особисто я раджу всім своїм колегам, які думають про вибори, кажуть про вибори: я можу з собою взяти кожного в Костянтинівку або Куп’янськ, для того щоб для себе зрозуміли що таке війна і чи можна взагалі проводити вибори", - сказав він журналістам під час пленарного засідання Верховної Ради у середу.

Федієнко зазначив, що президент говорив про необхідність ухвалення "складних рішень" у разі погіршення ситуації на фронті, однак не уточнив, про які саме йдеться.

За словами депутата, на зустрічі з главою держави були присутні близько 170 парламентарів із фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години. За даними ЗМІ, на зустрічі було приблизно 150 членів із 230 депутатів, зареєстрованих станом на 17 вересня 2025р.

Учасниця зустрічі народний депутат Ліза Богуцька повідомила, що на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським прийшла лише половина фракції.

