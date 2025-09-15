Інтерфакс-Україна
12:08 15.09.2025

Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром посилення іноземної допомоги Збройним Силам України, від яких залежить безпека Європи й, зокрема, країн Балтії. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили ситуацію в Україні та в Києві. Наголосив на необхідності посилення партнерами допомоги ЗСУ. Від цього залежить і безпека Європи, зокрема й країн Балтії. Важливим питанням залишається і закриття неба над Україною", - написав Віталій Кличко.

Також мер Києва поділився з Ханно Певкуром досвідом, як після ворожих атак столиця відновлює об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, відбудовує пошкоджені  житлові будинки і допомагає киянам, чиє житло знищене або пошкоджене. В тому числі, продовжує надавати містянам усі необхідні сервіси.

Крім того, як зазначив мер Києва, на зустрічі йшлося про демократичні реформи на шляху до Європейського Союзу, зокрема, сильне місцеве самоврядування.

"Йшлося також про важливість незмінності демократичних перетворень в Україні на шляху нашої держави до ЄС, про сильне місцеве самоврядування, про повоєнну відбудову України. Подякував Естонії за підтримку нашої держави, за надання військової та гуманітарної допомоги", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, попри вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн, столиця знайшла додаткові кошти на підтримку ЗСУ.  На минулій сесії Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

 

 

Теги: #зсу #певкур_ханно #естонія #кличко

