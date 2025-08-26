Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розцінює удари по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ як довгоочікувані та наголосив, що робота нафтопроводу фінансувала військові дії РФ проти України.

"Нарешті цю кляту "Дружбу" зупинили… Там, де влада не чує, військові діють. І результат очевидний: кожен день зупинки нафтопроводу коштує Росії $20 мільйонів. Це гроші, які мали перетворитися на ракети по українських містах та дрони проти наших позицій. Якби влада зупинила цю "Дружбу" відразу, Путін уже недоотримав би $15 мільярдів. Це 15 мільярдів, які Кремль кинув на війну проти України", - написав Порошенко у Facebook.

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко також висловила переконання в необхідності припинення транзиту нафти "Дружбою." "Думаю, що постачання російської нафти через територію України повинно бути припинено. Про це навіть зареєстровано відповідний законопроєкт", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За інформацією на сайті Верховної Ради, у парламенті зареєстровано законопроєкт №12380 про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану і два альтернативних йому, а також проєкт постанови №12381 про звернення до Кабінету Міністрів стосовно вжиття невідкладних заходів щодо припинення в інтересах захисту національної безпеки України транзиту російської нафти через територію України. Авторами обох ініціатив є Порошенко на інші нардепи від "Євросолідарності".

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") відкидає звинувачення з боку Угорщини до України в ударах по інфраструктурі "Дружби" та закликає угорську сторону тиснути на РФ.

"Це війна, і всі питання мають бути виключно до Росії як до держави-агресора. Якщо Угорщина має якісь питання, то єдиний можливий і правильний вихід - це тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію, і озброювати Україну. Ключова проблема, з якої все випливає, у тому числі проблеми для Угорщини, - це російська агресія проти України", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомила угорська газета Magyar Nemzet, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знов заявив про начебто "погрози Угорщині" з боку президента України Володимира Зеленського.

"Це був насичений вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони руйнують трубопровід "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення… Слова Зеленського матимуть довгі наслідки", – сказав він, додавши, що "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що Україна "ніколи ще не використовувала таку органічну комбінацію дипломатії та воєнного локального тиску проти третьої країни для охолодження антиукраїнської політики".

"Мова та дія сили. Вона вперше так чітко використовується українцями. Атака на нафтопровід "Дружба", від якого залежна Угорщина, а особливо стабільність цін на бензин для Орбана напередодні виборів - запрошення до корекції своєї позиції щодо вето на відкриття перших кластерів перемовин про вступ України у ЄС. Для більшого підсилення впливу Україна з європейцями ще застосували Трампа", - написав він у Facebook.

Натомість політичний експерт Олександр Кочетков вважає ситуацію навколо "Дружби" неоднозначною. Він схвалює удари по трубопроводу, але переконаний, що саме зараз для цього "фантастично невдалий час".

"Росіяни в обличчі лаврова знов почали нудити, що мирні переговори можливі лише навколо "стамбульських угод", тобто, м’якої капітуляції України. Трамп вагається між двома принципово важливими рішеннями: або вмити руки відвернутися від цієї незрозумілої йому "європейської війни", або розлютитися і почати тиснути на тих, хто заважає йому зустрітися з Нобелівкою. Конче неприпустимо, щоб це стала Україна… Тобто, цей клятий трубопровід з його глузливою назвою треба було знищити до зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі. Або зробити це трохи пізніше, коли всім стане зрозумілим, що Путін просто знущається з миротворчих зусиль Трампа. Але тільки не зараз!", - написав він.