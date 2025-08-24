Інтерфакс-Україна
Політика
21:44 24.08.2025

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

2 хв читати
Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу
Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського щодо ударів по нафтопроводу "Дружба" в РФ на пресконференції у неділю, назвавши його "погрозою Угорщині" та висловивши рішучий протест.

"Президент України Володимир Зеленськийї використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українського президента. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того ж у відповідь", - зазначив Сіярто у дописі у соцмережі X, де він також опублікував відео із виступом Зеленського.

Глава угорського МЗС заявив, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет".

Він додав, що "війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету" та закликав Зеленського "припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку".

На опублікованому відео Зеленський відповідає на запитання, чи підсилюють удари по нафтопроводу "Дружба" шанси України на зняття вето зі сторони прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомлялося, Зеленський під час пресконференції у Києві у неділю сказав: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини". При цьому президент не уточнив, чи малося на увазі партнерство, або нафтопровід "Дружба".

Як зазначалося, 18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.

22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним заявив, що РФ відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів.

В середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати спільну заяву напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та ЄС.

 

Теги: #угорщина #реакція #дружба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 24.08.2025
Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

Україна підтримує дружбу між Україною і Угорщиною, її існування залежить від позиції Угорщини – Зеленський

18:53 22.08.2025
Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

09:31 22.08.2025
Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

19:51 21.08.2025
Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

Сіярто пропонував етнічним угорцям Закарпаття допомогу після удару РФ по Мукачеву – Орбан

10:25 21.08.2025
Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

00:50 20.08.2025
Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

01:48 19.08.2025
Мерц продовжує наполягати на необхідності перемир’я перед наступним етапом переговорів

Мерц продовжує наполягати на необхідності перемир’я перед наступним етапом переговорів

12:34 18.08.2025
Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

00:20 17.08.2025
Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

04:46 16.08.2025
Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Венс: росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні

Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Моббс про територіальні вимоги РФ: Міжнародне право не може бути скасоване агресією

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Безуглу від участі у пленарному засіданні

Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА