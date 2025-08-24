Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського щодо ударів по нафтопроводу "Дружба" в РФ на пресконференції у неділю, назвавши його "погрозою Угорщині" та висловивши рішучий протест.

"Президент України Володимир Зеленськийї використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українського президента. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того ж у відповідь", - зазначив Сіярто у дописі у соцмережі X, де він також опублікував відео із виступом Зеленського.

Глава угорського МЗС заявив, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет".

Він додав, що "війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету" та закликав Зеленського "припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку".

На опублікованому відео Зеленський відповідає на запитання, чи підсилюють удари по нафтопроводу "Дружба" шанси України на зняття вето зі сторони прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомлялося, Зеленський під час пресконференції у Києві у неділю сказав: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини". При цьому президент не уточнив, чи малося на увазі партнерство, або нафтопровід "Дружба".

Як зазначалося, 18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.

22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним заявив, що РФ відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів.

В середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати спільну заяву напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та ЄС.