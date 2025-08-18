Порошенко перед зустріччю Зеленського з Трампом: питання Криму чи членства в НАТО не мають стояти на порядку денному

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначає, що Володимир Путін в своїх територіальних вимогах до мирної угоди не планує обмежитися лише територіальними вимогами і висуваючи їх навмисне провокує хаос всередині України, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Ми ніколи не відмовимося від Криму. Ми ніколи не відмовимося від НАТО… Це не думка президента Зеленського чи президента Порошенка. Український народ ніколи не погодиться на ситуацію з обміном територій, це ж стосується Криму. І це означає, що Путін, — а саме він на цьому наполягає, — хоче принести в нашу країну хаос, тому що йому не потрібна територія Донбасу, йому потрібна вся Україна", – сказав Порошенко в ефірі телеканалу CNN.

Порошенко нагадав, що жодні договори чи гарантії від РФ не були дотримані, а також про так звану Кримську декларацію, видану Державним департаментом Сполучених Штатів за дорученням Трампа у часи його попередньої каденції. "Там є підпис, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупований Крим російською територією. Бо це створює абсолютно небезпечний прецедент", – нагадав Порошенко.

Коментуючи питання про можливі гарантії безпеки для України, політик сказав, що єдиною гарантією може бути лише членство в НАТО, "але поки ми чекатимемо на відкриття дверей НАТО, ми приймемо гарантії безпеки за фінським типом - це була б 5-та стаття до того, як ми станемо членом Альянсу". "Ми повинні тримати двері до НАТО та Європейського Союзу відчиненими, не піддаючись на шантаж Путіна", – вважає Порошенко.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.