Кличко заявив про політичний тиск на роботу КМДА з боку Офісу генпрокурора

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на Київську міську державну адміністрацію (КМДА) з боку Офісу генерального прокурора України.

"Напустили інформаційного диму. Широкими мазками (та а навіщо конкретика в умовах поставлених зверху завдань?!) описав новенький генрокурор понад два десятки абсурдних підозр, вручених і посадовцям КМДА, і не посадовцям. Дивовижна "продуктивність", виключно в Києві, який тріпають із 2019-го. Луплять-дискредитують-маніпулюють- дезорганізують процеси управління, ніяк не добʼють (до рук не приберуть). І скрізь же все чудово тим часом — в інших держструктурах, наприклад", - йдеться в заяві Кличка у Телеграмі в четвер.

Водночас голова КМДА заявляє про спробу влади знищити самоврядування у Києві.

"А київській громаді ставлять палки в колеса навіть у допомозі захисникам на фронті. Виходить, усім "здобуткам" влади заважає саме місцеве самоврядування, яке вона вперто знищує в Україні. І до речі, через парламент тривають спроби таки відібрати в столиці 8 млрд гривень. Які Київ планував спрямувати на соціальну допомогу, допомогу війську, доплати медикам та освітянам. Тобто, буквально, знекровлюють столицю!" - заявив Кличко.

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що у столиці викрито посадовців КМДА та комунальних підприємств, зокрема, на привласненні коштів громади, неякісних будівельних роботах, наживі на шкільних укриттях тощо, всього завдано збитків на понад 230 млн грн збитків, повідомлено про 22 підозри.

"Київ. Понад 230 млн грн збитків. 22 підозри. Привласнення коштів громади, службова недбалість, неякісні будівельні роботи, нажива на шкільних укриттях… Працюємо далі. Відновлюємо справедливість у серці країни", - написав Кравченко у Телеграмі.