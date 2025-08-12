Порошенко: єдиним прийнятним результатом переговорів має стати безумовне припинення вогню

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі Sky News заявив, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Коментуючи очікування від майбутньої зустрічі на Алясці, він наголосив, що ключовим результатом має стати безумовне припинення вогню - на землі, в повітрі та на морі.

Порошенко провів паралелі з Мінськими переговорами 2015 року, під час яких, за його словами, більшість часу було присвячено саме питанню припинення бойових дій. Він підкреслив, що мирна угода не може передбачати жодних територіальних поступок агресору.

"Нічого про Україну без України" - принцип, який, на думку Порошенка, має залишатися незмінним і стосуватися також європейської безпеки. Він застеріг від будь-яких домовленостей про обмін територіями, назвавши це небезпечним прецедентом.

Політик також закликав президента США Дональда Трампа не довіряти Путіну та підтримати Україну через постачання зброї, запровадження жорстких санкцій і фінансову допомогу, зокрема за рахунок заморожених російських активів. На його переконання, єдиний шлях до миру - це "мир через силу".

Окремо лідер "Євросолідарності" відзначив чітку позицію європейських лідерів, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції та канцлера Німеччини, висловивши вдячність за їхню підтримку.