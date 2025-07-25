Інтерфакс-Україна
Політика
15:34 25.07.2025

Членом фракції "Голос" може стати політолог Давидюк замість Рущишина

1 хв читати

Політолог Микола Давидюк може увійти до складу фракції "Голос" на місце Ярослава Рущишина, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Давидюк входить до виборчого списку партії "Голос" під №27. Він народився 18 липня 1988 року. Закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. За інформацією "Руху Чесно", Давидюк балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Як повідомлялось, народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП.

 

Теги: #голос #давидюк #рущишин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 25.07.2025
ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

12:32 12.07.2025
Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ

Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ

12:30 12.07.2025
Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ - Железняк

Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ - Железняк

19:20 11.07.2025
Партія "ГОЛОС" заявляє про "політичну розправу" над Шабуніним

Партія "ГОЛОС" заявляє про "політичну розправу" над Шабуніним

23:54 04.05.2025
Американський суд призупинив дію постанови про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу - ЗМІ

Американський суд призупинив дію постанови про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу - ЗМІ

02:08 29.03.2025
Окружний суддя призупинив закриття "Голосу Америки" - ЗМІ

Окружний суддя призупинив закриття "Голосу Америки" - ЗМІ

08:21 23.07.2019
Кандидат від "Голосу" Рущишин перемагає в окрузі №117

Кандидат від "Голосу" Рущишин перемагає в окрузі №117

ВАЖЛИВЕ

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

ОСТАННЄ

Посол ЄС в Україні: поговорили з генпрокурором про необхідність незалежного функціонування НАБУ та САП

"Євросолідарність" вимагає від уряду призначити головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського - Геращенко

Сенатори Шахін та Грем видали заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Качка обговорив з експертним середовищем ситуацію довкола НАБУ та САП і пошук оптимальних рішень для євроінтеграції України

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА