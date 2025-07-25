Членом фракції "Голос" може стати політолог Давидюк замість Рущишина

Політолог Микола Давидюк може увійти до складу фракції "Голос" на місце Ярослава Рущишина, який загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Давидюк входить до виборчого списку партії "Голос" під №27. Він народився 18 липня 1988 року. Закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література". Кандидат політичних наук. У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. За інформацією "Руху Чесно", Давидюк балотувався до Верховної Ради 8 скликання від "Радикальної партії Олега Ляшка".

Як повідомлялось, народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Рущишин загинув у ДТП.