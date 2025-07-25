ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин (фракція "Голос"), зареєстровано відповідне кримінальне провадження, повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі.

Як встановило ДБР, мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції "Голос", в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель. Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

Повідомляється, що через ДТП Рущишин отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги. До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.

Рущишин - народний депутат України IX скликання, український підприємець і громадський діяч. Співзасновник Мистецького об'єднання "Дзиґа".