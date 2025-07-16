Відставка уряду суперечить закону "Про правовий режим воєнного стану" і підважує легітимність наступного складу Кабміну - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/16/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив переконання, що влада підважує легітимність наступного складу Кабінету міністрів, бо закон "Про правовий режим воєнного стану" забороняє припиняти повноваження уряду, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Це – делегітимізація української влади, бо стаття 10 чітко передбачає, що забороняється припиняти повноваження всіх органів державної влади, в першу чергу Кабінету міністрів. Ви хоча б спробували внести зміни, розтлумачити, що це таке припиняти повноваження, для того, щоб наступний уряд не ставився під сумнів", - сказав Порошенко під час обговорення з трибуни парламенту відставки прем’єр-міністра України Шмигаля.

Також, за його словами, у Верховній Раді немає коаліції та парламентської більшості, яка б мала висувати новий склад уряду, і це ще одна підстава ставити під сумнів його легітимність "Неважливо, кому він належить – владі чи представляє опозицію, легітимність уряду має бути бездоганною", – переконаний Порошенко.

Він також розкритикував міністрів за незадовільну підготовку країни до війни і закликав їх прозвітувати про результати своєї діяльності.

"Жодний уряд в історії України не пропрацював такий термін, як уряд, який зараз сидить у цій залі. Я закликаю вас прозвітувати… Головна претензія – цей уряд не підготував країну до війни. І не можна вішати цю відповідальність лише на президента чи його Офіс. Друга позиція – за три з половиною роки цей уряд не перевів економіку на військові рейки", - сказав Порошенко.