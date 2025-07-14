Інтерфакс-Україна
Політика
17:54 14.07.2025

Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп

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Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп

Питання про звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Верховна Рада розгляне у середу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Завтра робочий день в Раді: бюджет, продовження воєнного стану та мобілізації, створення спецтрибуналу. Середа, 16 липня… звільнення премʼєра", - написав Железняк у фейсбуці у понеділок.

За словами народного депутата, у четвер парламент планує затвердити склад нового уряду та програму його дій.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєр-міністру Юлії Свириденко очолити уряд.

Теги: #железняк #верховна_рада #звільнення #нардеп

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