Інтерфакс-Україна
Політика
16:38 23.06.2025

Стефанішина: Угорщина достатньо далеко просунулась у торгівлі "вето", одночасно на догоду Москві вихолощується кожен санкційний пакет

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Стефанішина: Угорщина достатньо далеко просунулась у торгівлі "вето", одночасно на догоду Москві вихолощується кожен санкційний пакет

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина до третьої річницею з дня отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі заявляє, що Угорщина достатньо далеко просунулась у торгівлі "вето".

"Угорщина достатньо далеко просунулась у торгівлі "вето", що має один-єдиний результат: угорський уряд лякає своїх громадян Євросоюзом та Україною, розгортається кампанія проти самого змісту цінностей", - написала Стефанішина в мережі Facebook у зв'язку з третьою річницею з дня отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Крім того, вона зазначила, що одночасно з цим Угорщина "на догоду Москві успішно вихолощується кожен санкційний пакет".

Теги: #угорщина #стефанішина

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