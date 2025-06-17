Інтерфакс-Україна
Політика
13:16 17.06.2025

Трамп заявляє, що не зв'язувався з Іраном для переговорів щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході

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Трамп заявляє, що не зв'язувався з Іраном для переговорів щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що не встановлював контакту з Іраном з метою нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

"Я не звертався до Ірану для "мирних переговорів", у будь-який спосіб, у будь-якому вигляді або формі. Це просто майстерно сфабриковані "фейкові новини", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Якщо іранці хочуть говорити, вони знають, як мене знайти. Їм слід було б погодитися на запропоновану угоду. Вони врятували б безліч життів!" - додав він.

Раніше портал Axios повідомляв із посиланням на джерело, що Білий дім обговорює з Іраном можливість проведення цього тижня зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі з метою обговорення дипломатичних шляхів укладення ядерної угоди та припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Розглядається можливість зустрічі з іранцями цього тижня", - повідомив порталу американський чиновник.

Він зазначив, що "ця зустріч може стати вирішальним моментом у питанні про те, чи вступлять США у війну, щоб ліквідувати ядерну програму Ірану військовим шляхом".

Теги: #трамп #іран_ізраїль

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