Інтерфакс-Україна
Політика
14:02 10.06.2025

Єврокомісія представить у вівторок пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

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Єврокомісія представить у вівторок пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

Європейська комісія, як очікується, пізніше у вівторок у рамках зусиль з посилення тиску на Росію на тлі зупинених мирних переговорів з Україною виступить із пропозиціями щодо чергового пакета антиросійських санкцій, повідомляє видання The Financial Times із посиланням на джерела.

"Єврокомісія має представити 18-й пакет санкцій щодо Москви пізніше у вівторок", - ідеться в повідомленні.

Згідно зі співрозмовниками видання, до нього увійде зниження "стелі" цін на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також "заборона на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох газопроводів "Північний потік".

Крім того, джерела зазначають, що пропозиція ЄК включає санкції щодо ще низки російських банків і суден, що перевозять нафту з РФ.

Після озвучування ЄК пропозицій їх обговорять усі країни-члени ЄС. Для схвалення цих заходів необхідна одноголосна підтримка всіх членів блоку.

Згідно з виданням, джерела розраховують досягти угоди щодо нового пакета до кінця липня.

Теги: #єврокомісія #санкції_проти_рф

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