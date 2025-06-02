Саміт у Гаазі також має надіслати чіткий сигнал про підтримку НАТО України - Науседа

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Саміт НАТО у Гаазі також повинен надіслати чіткий сигнал про те, що Альянс підтримує Україну, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми повинні показати, що НАТО підтримує Україну шляхом постійної підтримки її збройних сил та євроатлантичних прагнень. У найближчі місяці одним із ключових завдань буде суттєве збільшення військової підтримки України, щоб забезпечити стримування на місцях і підготувати умови для майбутніх переговорів про мир", - сказав він після Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн у Вільнюс.

Науседа наголосив, що сила України має бути значно посилена, і "зараз це завдання лежить переважно на європейцях та найближчих сусідах і друзях України". Крім того, він підкреслив, що Україна також "потребує наших інвестицій у свою оборонну промисловість".

"Ми повинні перейти від реактивної підтримки до надійної військової підтримки, заздалегідь запланованих поставок далекобійної артилерії, сучасних систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів", - закликав президент.

Крім того, він наголосив, що все ще потрібно досягти прогресу в посиленні військової підтримки України з боку ЄС, з метою постачання їй обіцяних 2 мільйонів артснарядів.