Інтерфакс-Україна
Політика
16:40 02.06.2025

Саміт у Гаазі також має надіслати чіткий сигнал про підтримку НАТО України - Науседа

1 хв читати
Саміт у Гаазі також має надіслати чіткий сигнал про підтримку НАТО України - Науседа
Фото: https://www.president.gov.ua

Саміт НАТО у Гаазі також повинен надіслати чіткий сигнал про те, що Альянс підтримує Україну, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми повинні показати, що НАТО підтримує Україну шляхом постійної підтримки її збройних сил та євроатлантичних прагнень. У найближчі місяці одним із ключових завдань буде суттєве збільшення військової підтримки України, щоб забезпечити стримування на місцях і підготувати умови для майбутніх переговорів про мир", - сказав він після Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн у Вільнюс.

Науседа наголосив, що сила України має бути значно посилена, і "зараз це завдання лежить переважно на європейцях та найближчих сусідах і друзях України". Крім того, він підкреслив, що Україна також "потребує наших інвестицій у свою оборонну промисловість".

"Ми повинні перейти від реактивної підтримки до надійної військової підтримки, заздалегідь запланованих поставок далекобійної артилерії, сучасних систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів", - закликав президент.

Крім того, він наголосив, що все ще потрібно досягти прогресу в посиленні військової підтримки України з боку ЄС, з метою постачання їй обіцяних 2 мільйонів артснарядів.

Теги: #саміт_нато #науседа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 28.05.2025
Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

13:19 22.05.2025
Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

18:59 20.05.2025
Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

09:26 15.05.2025
Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

12:48 20.03.2025
Науседа: Ми повинні підтримувати Україну, посилити тиск на РФ та побудувати стіну оборони між ЄС і РФ

Науседа: Ми повинні підтримувати Україну, посилити тиск на РФ та побудувати стіну оборони між ЄС і РФ

14:43 15.03.2025
Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

17:40 29.01.2025
Саміт НАТО в Гаазі пройде у приміщенні Всесвітнього форуму

Саміт НАТО в Гаазі пройде у приміщенні Всесвітнього форуму

16:41 14.11.2024
Рютте: До саміту НАТО в Гаазі лідери мають домовитися з трьох питань, перше - підтримка України

Рютте: До саміту НАТО в Гаазі лідери мають домовитися з трьох питань, перше - підтримка України

18:35 12.07.2024
Сирський очікує суттєвого посилення військової співпраці з НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні

Сирський очікує суттєвого посилення військової співпраці з НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні

ВАЖЛИВЕ

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

США вирішать, чи запроваджувати санкції проти РФ, після вивчення її пропозицій щодо України

Рютте: Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні

ОСТАННЄ

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

"Євросолідарність" ініціює створення ТСК щодо впливу Портнова на судову систему

Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

НАТО має фундаментально переглянути свій підхід до РФ і бути готовим до непередбачених ситуацій - заява голів Вільнюського саміту

Вибір поляків на президентських перегонах може ускладнити євроінтеграцію України - Климпуш-Цинцадзе

Двопартійна підтримка Києва триватиме і після виборів президента Польщі - голова комітету Ради

В'ятрович: Чоловіку, який поламав Інститут нацпамʼяті Польщі, його земляки довірили державу

Україна заздалегідь попередила адміністрацію Трампа про спецоперацію СБУ на аеродроми РФ - ЗМІ

Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА