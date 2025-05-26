Інтерфакс-Україна
Політика
16:30 26.05.2025

Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

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Канцлер ФРН: більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) запевнив у продовженні військової допомоги Україні задля завершення війни, а також наголосив на тому, що " більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо Україні".

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо. Тепер Україна також може захищати себе, атакуючи військові позиції в Росії", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Під час інтерв'ю рамках Єврофоруму WDR на конференції суспільства Re:publica в Берліні Мерц пояснив свою позицію, повідомляє tagesschau.de.

"Важливо також, щоб Україна використовувала військову допомогу лише для ураження військових цілей - особливо в Росії", - продовжив Мерц. "Більше не існує жодних обмежень на дальність дії зброї, яка була доставлена в Україну, ні британцями, ні французами, ні нами, ні американцями".

Однак Мерц не захотів сказати, чи означає це, що Німеччина постачатиме Україні крилаті ракети "Таурус". Як лідер опозиції, він закликав до цього, але тодішній канцлер Олаф Шольц (СДПН) відкинув цю пропозицію. Однак після приходу до влади уряд Мерца засекретив інформацію про те, які саме системи озброєнь він постачає в Україну.

Як повідомлялось у листопаді 2024 року, США надали дозвіл Україні використовувати американські далекобійні ракети, заявив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Нікол. В той самий час президент Зеленьский заявив, що Україна працює над тим, щоб усі країни підтримали далекобійність, і ФРН вже час підтримати відповідні рішення.

В Україну постачають далекобійні франко-британські авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" Storm Shadow / SCALP EG, а також американський оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

 

Теги: #військова_допомога #мерц

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