Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Хоча високопоставлені представники РФ та України не були присутні на переговорах у Стамбулі, важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів продовжувалися, заявив міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар.

Як повідомляється на сайті словацького МЗС, про це Бланар заявив після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Попри те, що найвищі представники РФ та України не були присутні на мирних переговорах, важливо, як підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що вони продовжать ці переговори. Подальші переговори відбудуться або у Ватикані, оскільки пропозиція надійшла безпосередньо від Святішого Отця, або у Швейцарії", - заявив міністр закордонних справ Словаччини.

Держави-члени ЄС офіційно підтвердили схвалення 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Його найважливішою частиною є заходи проти так званого російського тіньового флоту. Міністр Бланар зазначив, що Словацька Республіка приймає такі рішення лише тоді, коли санкції жодним чином не шкодять Словаччині. Однак, як зазначили у МЗС, уряд Словацької Республіки чітко заявляє, що санкції не приносять необхідного результату.

"Зрештою, про це свідчить сама цифра 17, яка доводить, що санкції не допомогли зупинити бойові дії. Тому не санкції вирішують проблему, а саме переговори, які щойно були ініційовані американською адміністрацією Дональда Трампа. Вона була єдиною, хто мав мужність ініціювати мирні переговори", - підкреслив глава словацької дипломатії, підтвердивши, що Словаччина та інші держави-члени Союзу підтримують мирні ініціативи президента Сполучених Штатів Америки.

Словацька дипломатія також відстоює інтереси Словацької Республіки у справі висновку щодо пропозиції Європейської комісії REPower EU, яка має на меті покласти край залежності від російського викопного палива.

"Наша позиція досить чітка - у нас є застереження щодо цього плану відрізати себе від усіх джерел енергії з РФ. Словацька Республіка, яка не має виходу до моря, постраждає найбільше. Тому ми будемо дуже активними в переговорах щодо цієї пропозиції", - заявив Бланар.

За його словами, на зміну залежності від однієї сторони прийде залежність від іншої країни. Також міністр додав, що "після того, як в Україні нарешті буде встановлено перемир'я і мир, відносини з РФ повинні бути нормалізовані, а не повністю розірвані, що негативно вплине на економіку всього Європейського Союзу, в тому числі і Словаччини".

Міністр Бланар заявив про підтримку з боку Словаччини шляху України до ЄС за умови дотримання правил, що застосовуються до всіх країн-кандидатів, і виконання ними однакових умов.

"Ми підтримуємо євроінтеграційні зусилля України, оскільки вважаємо, що через процес вступу наш східний сусід може вирішити проблеми, з якими він стикається всередині своєї країни, а саме: боротьба з корупцією, верховенство права та судова система", - сказав глава МЗС.