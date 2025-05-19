Інтерфакс-Україна
Політика
13:24 19.05.2025

Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки

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Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки
Фото: https://x.com/MJaegerT/status/1924378298626326585

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер зустрівся з надзвичайним та повноважним послом України, експослом України при ЄС, ексзаступником міністра закордонних справ України Костянтином Єлісєєвим, до якого на минулому тижні приходили співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) з обшуками.

"Зустріч із Костянтином Єлісеєвим, надійним партнером і другом. Ми обговорили важливість верховенства права та основоположні принципи в контексті переговорів про вступ до ЄС", - написав Єгер у соцмережі Х в понеділок, проілюструвавши повідомлення спільним фото.

Як повідомлялося, співробітники ДБР прийшли у п'ятницю вранці з обшуками до помешкання Єлісєєва по справі так званих "харківських угод" від 2010 року. Про це повідомили у партії "Європейська солідарність", дипломатичним радником лідера якої є посол. У партії розціними обшуки як залякування оточення лідера партії Петра Порошенка.

 

Теги: #єлісєєв #німеччина #обшуки #порошенко

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