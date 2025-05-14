Мерц в парламенті пообіцяв продовжити військову підтримку України і зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі – ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму першому повному виступі перед німецьким парламентом у середу пообіцяв продовжувати військову підтримку України з боку Німеччини, а також перетворити національні збройні сили Німеччини, Бундесвер, на найсильнішу регулярну армію в Європі, послідовно розширюючи їх та інвестуючи в них необхідні ресурси, повідомляє The Guardian.

"Ми хочемо бути в змозі захистити себе, щоб не бути в ситуації, коли нам доводиться захищатися… Сила стримує, слабкість спонукає до агресії", – сказав Мерц під оплески повної зали.

Він подякував збройним силам Німеччини та оголосив про запровадження "нової, гідної, добровільної військової служби для задоволення потреб збройних сил у особовому складі".

За даними видання, він на початку виступу окреслив деякі з величезних викликів, що стоять перед Німеччиною, і дуже швидко перейшов до теми України. Мерц чітко заявив, що Німеччина продовжить курс попереднього уряду на підтримку України проти агресора. "Росія порушила всі правила, які регулювали наше співіснування в Європі з кінця Другої світової війни, і, перш за все, з моменту подолання розколу Європи", – сказав він.

За словами канцлера, війна в Україні показує, що "на кону стоїть не що інше, як мирний порядок на всьому нашому континенті. У цей історичний момент рішучості Європа має об'єднатися, як ніколи". Мерц додав, що результат війни визначить не лише долю України, але й "чи буде продовжуватися панування закону та порядку в Європі та світі, чи переможе тиранія, військова сила та відкрите право найсильнішого".