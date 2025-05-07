Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва може у середу провести засідання для уточнення редакції законопроєкту про ратифікацію угоди між урядами України та США про корисні копалини, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Комітет (у вівторок - ІФ-У) запропонував певну редакцію, але в мене є інформація, що можливо за сьогоднішній день це ще буде уточнюватися, можливо буде ще одне засідання комітету", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність", член комітету Ірина Геращенко, її політична сила пропонує внести зміни до преамбули законопроєкту.

"...ми наполягаємо (у преамбулі - ІФ-У) зафіксувати правду, що на момент ратифікації угоди про фонд у ВР не поступало тексту угоди про обмежене партнерство, яке 26 раз згадується в документі", - написала Геращенко у Телеграмі.

Як повідомлялось, комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у вівторок рекомендував Верховній Раді ратифікувати угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (законопроєкт № 0309).

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт на пленарному засіданні у четвер.