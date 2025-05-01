Інтерфакс-Україна
Політика
18:21 01.05.2025

Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

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Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що на сьогодні у взаєминах з Угорщиною є діалог і порозуміння.

"У нас діалог є, у нас порозуміння є. У нас є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, яка є по відношенню до України. І, звичайно, Україна не може позитивно сприймати, коли вона стає частиною якихось політичних кампаній", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в четвер ввечері.

Як повідомлялося, 29 квітня віцепрем’єрка Стефанішина повідомила, що Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз.

Теги: #угорщина #стефанішина #відносини

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