Інтерфакс-Україна
Політика
16:35 30.04.2025

Про відокремлення переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови не йдеться – Порошенко після зустрічі з фон дер Ляєн

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Про відокремлення переговорів про вступ до ЄС для України і Молдови не йдеться – Порошенко після зустрічі з фон дер Ляєн
Фото: https://eurosolidarity.org

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прискорення переговорів про вступ України до ЄС, а також спільні "червоні лінії" у переговорному процесі про закінчення війни, повідомляється на сайті політсили.

"Отримав чіткий сигнал: про сценарій відокремлення переговорних процесів про вступ до ЄС для України і Молдови мова не йдеться. Погодилися, що важливо врахувати економічні складнощі для українських експортерів при розгляді питання торговельних пільг для України", – сказав Порошенко.

За його словами, він обговорив з президенткою Єврокомісії також вироблення спільної позиції щодо завершення війни та встановлення справедливого і тривалого миру.

"Наголосив на тому, що необхідно чітко зафіксувати наші спільні "червоні лінії", зокрема щодо невизнання незаконної анексії Росією Криму та інших тимчасово окупованих територій нашої держави", – додав Порошенко.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації, щоб зняти всі занепокоєння угорської сторони і розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз. Пізніше вона назвала заяву Марти Кос стосовно можливості роз’єднати Молдову та Україну в переговорному процесі про членство в ЄС неконструктивною.

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє відзначив, що "коли йдеться про роз'єднання України та Молдови на шляху до вступу, просування цього процесу в Раді залежить виключно від держав-членів". "Зі свого боку, ми залишаємося повністю відданими наданню необхідної технічної, фінансової та політичної підтримки як Молдові, так і Україні для реального продовження їхніх реформ", - додав він.

Речник нагадав, що, відповідно до оцінки Єврокомісії щодо вступу в ЄС, "і Україна, і Молдова досягли стабільного прогресу в реформах… але зрештою, остаточне рішення мають прийняти держави-члени. За словами Мерсьє, в разі, якщо держави-члени побажають це зробити, вони винесуть це питання на обговорення для подальшого ухвалення рішення.

Теги: #європейська_солідарність #вступ_в_єс #порошенко #урсула_фон_дер_ляєн

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