Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що цього тижня чекає подій, які сприятимуть врегулюванню російсько-української війни, а переговорний процес перебуває на завершальному етапі.

"Побачимо, що станеться протягом приблизно тижня. Ми залишаємося на завершальних етапах. І знову ж таки, це війна Байдена. Я не збираюся бути обтяженим — я не хочу бути обтяженим цим. Це жахлива війна", - сказав Трамп в інтерв'ю часопису The Atlantic, записаному у четвер, 24 квітня.

На питання в контексті розмови про російсько-українську війну, чому у нього немає симпатії до пригноблених Росією націй, як у попередніх американських президентів протягом останніх 100 років, Трамп висловив переконання, що має, але "цю націю дуже скоро розгромлять".

"Я думаю, що рятую цю націю. Я думаю, що цю націю дуже скоро розгромлять. Це велика військова машина. Давайте дивитися правді в очі. І якби не я — це я дав їм "Джавеліни", які підбили танки… Це був важливий момент, бо якби ці танки зайшли - вони були за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ - Це був кінець війни; вона закінчилася б за один день. І це була одна з причин, чому вона тривала", - сказав він.

При цьому Трамп додав, що тепер "міг би стверджувати, що дуже шкода, що вона тривала, бо багато людей загинуло". "У цій війні загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється. Не тільки солдати. Це багато солдатів, але й багато інших людей також. І, знаєте, я справді можу стверджувати, що я був дуже добрим, бо рятую цю країну. Прем'єр-міністр Норвегії — дуже шанована людина — каже, що якби президент Трамп не втрутився, ця війна ніколи б не закінчилася. Я думаю, що роблю велику послугу Україні. Я вірю в це", - додав президент США.

При цьому він припустив, що може виступити "не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України", пояснивши, що у нього були "важкі часи із Зеленським".

Коментуючи свій допис на платформі Truth Social, в якому він закликав Володимира Путіна зупинитися, Трамп відзначив, що цей заклик може подіяти: "Ви можете бути здивовані".

На питання, чи розглядає він надання Україні більшої кількості зброї, щоб та зберегла свою територіальну цілісність, президент США дав зрозуміти, що насамперед розглядає варіант посилення санкційного тиску. "Це не обов'язково має бути зброя. Існує багато видів зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя з банківською допомогою. Це може бути багато іншої зброї", - сказав Трамп.