Інтерфакс-Україна
Політика
22:24 28.04.2025

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

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Угода про економічне партнерство з США стала більш рівноправною, і може стати вигідною для України та США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також сьогодні доповідали наші урядовці - представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство. Документ став значно сильнішим, рівноправним і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, президент сьогодні провів нараду з дипломатами. За його словами Україна готує зустрічі та перемовири з партнерами, також планується участь України у необхідних самітах.

"Пріоритет очевидний – ППО, безпека для наших людей, підтримка для України та підтримка для дипломатії – для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну", - додав президент.

Теги: #угода #зеленський #сша

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