Позов про розподіл майна подружжям Порошенків є захистом можливості фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність, заявили в "Євросолідарності"

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Поділ майна подружжя Марини та Петра Порошенків є спільною тактикою захисту родини від спроб заблокувати можливість фінансувати допомогу ЗСУ та політичну діяльність, йдеться у заяві, опублікованій на сайті партії "Європейська солідарність", яку очолює Порошенко.

"Позов про розподіл майна – спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб Зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов вже на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Також у партії відзначили, що про розлучення подружжя не йдеться і назвали відповідні повідомлення спробами дискредитації політика та інформаційною атакою на сім’ю.

"Петро і Марина Порошенки просять передати всім, кого це цікавить: їхній шлюб залишається міцним і наповненим любов’ю, взаємопідтримкою і повагою вже 40 років… В родині Порошенків насправді нема і не було конфліктів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Крижопільській районний суд Вінницької області 29 квітня розгляне справу про поділ майна подружжя Марини та Петра Порошенків за ініціативою дружини, свідчить інформація на порталі "Судова влада України".

Згідно із інформацію у судовому реєстрі, Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня цього року з позовом про поділ майна подружжя. "Оскільки даний спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн, що перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін", – йдеться в ухвалі суду від 28 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський указом від 12 лютого цього року ввів санкції проти Порошенка, який був президентом до Зеленського. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п’ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладені незаконно.