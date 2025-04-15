Інтерфакс-Україна
Політика
19:50 15.04.2025

США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

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США зондують, на що можуть погодитися Україна та РФ - заступник голови фракції "Батьківщина"

Заява спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа за результатами переговорів з Путіним це зондування як РФ, так і України, на що можуть погодитися сторони, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Це більше заява для зондування, для того, щоб відчути, як сприймуть це європейська спільнота, найближчі союзники України, як сприймуть це українське керівництво і в кінцевому варіанті українські політичні сили та український народ", - сказав Соболєв агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, США також зондують і країну-агресора - Росію. Соболєв відзначив, що США шукають варіант, який би задовольнив всіх.

"І тому вони мацають, яка є найнижча точка, на яку погоджується українська сторона, яка є найнижча точка, на яку погодиться російська сторона, як країна-агресор. І виходячи з цього, вони далі пробують складати цей пазл. Але він сам по собі не складається, бо мета Росії - це передишка для подальшої анексії. І чим більше ти йдеш на поступки, тим гірша ситуація. І це Мінськ-1 та Мінськ-2 фактично довели - десятирічна передишка закінчилась повномасштабною агресією росії проти України… І росія навіть не соромиться заявляти, що її мета – це повна окупація України", - зазначив Соболєв.

На думку народного депутата, повинна бути абсолютно чітка позиція і керівництва, і політичних сил, і українських громадян, що тут не може бути ніяких відступів.

За словами Соболєва, слова Віткоффа про "так званих п'ять територій" у майбутньої мирної угоді свідчать про те, що торгувати чужими територіями легко і набагато складніше "ухвалювати якісь рішення стосовно своїх територій".

Він зазначив, що така позиція для України є неприйнятною.

"Ми ж чудово розуміємо, тимчасового миру, шляхом здачі територій, абсолютно неможливе… А тому будь-які подальші кроки, коли пробують вести мову про Запорізьку область в цілому, про Херсонську область, на мій погляд, це в принципі, неприйнятно. І це повинна зрозуміти одразу і переговорна група, яка визначена президентом Трампом, і власна адміністрація Трампа", - підкреслив Соболєв.

Він також зауважив, що позиція щодо окупованих Росією територій повинна бути визначена і має бути абсолютно чіткою.

"Що це є тимчасово окуповані території, які, згідно з усіма міжнародними нормами, є невід'ємною частиною незалежної української держави", - зазначив заступник голови фракції.

Як повідомлялось, Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

Теги: #сша #коментар #рф

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