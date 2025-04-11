Пісторіус: Враховуючи триваючу агресію РФ, мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив у продовженні військової підтримки України та наголосив, що РФ не готова до миру.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі вперше під спільним німецько-британським керівництвом відбулося засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Враховуючи триваючу агресію Росії проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, схоже, недосяжний у найближчому майбутньому", - сказав Пісторіус на пресконференції після засідання.

За словами міністра, "ми гарантуємо, що Україна і надалі отримуватиме вигоду від нашої спільної військової підтримки".

"Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми будемо її підтримувати", - зазначив Пісторіус.