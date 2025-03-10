Політика

16:46 10.03.2025

Канада завжди буде другом України, незалежно від прізвища прем'єра - нардеп Сірко

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Канада завжди буде другом України, незалежно від прізвища прем'єра - нардеп Сірко

Канада завжди буде гарним другом України, незалежно від прізвища прем'єр-міністра, вважає заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (раніше носила прізвище Клименко - ІФ-У).

“Потрібно почекати, поки пана Карні буде призначено на посаду прем'єр-міністра Канади. Поки що він обраний головою партії. Пан Карні сильний фінансист та антиТрампіст. Думаю, для України Канада завжди буде гарним другом та помічником, незалежно від того, хто буде обраний новим прем'єр-міністром. Бо в Канаді проживає як мінімум 2 млн українців тільки офіційно, отже вони достатньо серйозно впливають на виборчі настрої,” - сказала Сірко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

Як повідомлялось, колишній глава Центрального банку Канади Марк Карні виграв вибори на пост нового лідера Ліберальної партії і має стати прем'єр-міністром країни замість Джастіна Трюдо.

Теги: #канада #юлія_сірко

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