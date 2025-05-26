Інтерфакс-Україна
Політика
14:10 26.05.2025

Емоційні заяви Трампа не свідчать про зміну риторики щодо РФ - нардеп Сірко

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Емоційні заяви Трампа не свідчать про зміну риторики щодо РФ - нардеп Сірко

Заяви президента США Дональда Трампа про президента РФ Володимира Путіна є емоційними і не треба їх сприймати, як зміну риторики щодо РФ, вважає заступник голови фракції "Голос" у Верховній Раді Юлія Сірко.

"Я б не приймала ці емоційні заяви за реальний план чи дії США та Європи. Поки вони не почнуть діяти реальними санкціями, включаючи фінансові, достатнім виробництвом та постачанням зброї та політичним тиском, путін це буде сприймати як черговий безпомічний цирк. Він знає їх краще, ніж вони самі себе і маніпулює цим", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як повідомлялося, Трамп після масованих комбінованих атак РФ на Україну назвав очільника Кремля "божевільним", оскільки, за його словами, той без потреби вбиває "безліч людей" і запускає ракети та безпілотники по містах в Україні "без жодної причини".

Теги: #трамп #юлія_сірко

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